Потратив 3 евро, латвиец выиграл в лотерею 40 тысяч
18 октября 2018, 11:45
Для некоего латвийца число 13 оказалось счастливым. Ведь именно в субботу, 13 октября, игрок обогатился на 40 819 евро, потратив всего лишь 3 евро на покупку лотерейного билета Latloto.
Как сообщает Latvijas loto, в числовой лотерее Latloto 5 no 35 была правильно угадана счастливая числовая комбинация – 5, 18, 27, 30, 35 и выиграны 40 819 евро!
Счастливая квитанция была приобретена в iLOTO. Игрок, вложив в лотерею 3 евро, купил билет с 2 игровыми вариантами + Džokers 7 на 1 розыгрыш.