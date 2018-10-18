Чт, 18.10.2018
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Евгений Малкин вошел в сотню лучших бомбардиров НХЛ всех времен

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Евгений Малкин

ФОТО: Gregory Shamus/AFP/Scanpix

Российский форвард клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вошел в число 100 самых результативных игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во вторник Евгений записал на свой счет одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата против "Ванкувера" (2:3 ОТ) и набрал 939-е очко в заокеанской карьере.

Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года и с тех пор трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. Всего в НХЛ Малкин провел 789 игр, в которых забросил 371 шайбу и сделал 568 голевых передач.

В сотне лучших бомбардиров НХЛ всех времен он составил компанию своим соотечественникам Сергею Федорову (1179 очков), Александру Овечкину (1129), Александру Могильному (1032) и Алексею Ковалеву (1029). Лидирует в рейтинге с огромным отрывом канадец Уэйн Гретцки (2857).

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