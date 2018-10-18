Чт, 18.10.2018
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Мейвезер готов к поединку с Нурмагомедовым только по правилам бокса

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Флойд Мейвезер-младший

ФОТО: Marcio Jose Sanchez/AP/Scanpix

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший готов провести бой с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

"Я сам себе хозяин. Я не знаю, как там у Хабиба, но думаю, что у нас все может получиться. Это он бросил мне вызов, поэтому ему придется прийти в мой мир. Только бокс - игра по моим правилам", - цитирует Флойда портал TMZ.

Вызывая Мейвезера, Нурмагомедов, предпочитающий борцовскую технику ударной, не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок.

Американец также отреагировал на нежелание россиянина проводить бой в Лас-Вегасе (штат Калифорния), где ему не заплатили денег за победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Флойд настаивает на том, что Вегас - это "столица поединков" и единственный возможный вариант. И Хабибу придется доказать, что он может вести себя как профессионал внутри и снаружи ринга, имея в виду скандальную драку после встречи россиянина и ирландца.

Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату гонорара Нурмагомедова за победу в титульном бою с Макгрегором в Лас-Вегасе, после которого россиянин пошел драться в зрительный зал. По окончании разбирательств по данному инциденту из гонорара Хабиба будет удержан штраф, размер которого исчисляется сотнями тысяч долларов.

По прикидкам Мейвезера, поединок с Нурмагомедовым станет намного более прибыльным мероприятием, нежели его прошлогодний бой с Конором Макгрегором.

"Когда я встречусь с Хабибом, я получу девятизначный гонорар. Больше, чем за поединок с Макгрегором, вероятно, на сто миллионов больше, а возможно, и на все двести", - заявил боксер по прозвищу "Деньги".

За встречу на ринге с Макгрегором Мейвезер получил в сумме около трехсот миллионов долларов, в то время как ирландец, проигравший техническим нокаутом в десятом раунде, стал богаче приблизительно на сто миллионов.

Мейвезер и Нурмагомедов являются непобежденными атлетами в своих видах спорта. На счету 30-летнего россиянина 27 побед в 27 боях по правилам ММА, а у 41-летнего Мейвезера 50 побед в 50 боксерских поединках.

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