Мейвезер готов к поединку с Нурмагомедовым только по правилам бокса

"Я сам себе хозяин. Я не знаю, как там у Хабиба, но думаю, что у нас все может получиться. Это он бросил мне вызов, поэтому ему придется прийти в мой мир. Только бокс - игра по моим правилам", - цитирует Флойда портал TMZ.

Вызывая Мейвезера, Нурмагомедов, предпочитающий борцовскую технику ударной, не уточнил, по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок.

Floyd Mayweather 'Definitely' Boxing Khabib, 'I'll Get 9 Figures' https://t.co/0oLCzafuQN — TMZ (@TMZ) October 17, 2018

Американец также отреагировал на нежелание россиянина проводить бой в Лас-Вегасе (штат Калифорния), где ему не заплатили денег за победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Флойд настаивает на том, что Вегас - это "столица поединков" и единственный возможный вариант. И Хабибу придется доказать, что он может вести себя как профессионал внутри и снаружи ринга, имея в виду скандальную драку после встречи россиянина и ирландца.

Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату гонорара Нурмагомедова за победу в титульном бою с Макгрегором в Лас-Вегасе, после которого россиянин пошел драться в зрительный зал. По окончании разбирательств по данному инциденту из гонорара Хабиба будет удержан штраф, размер которого исчисляется сотнями тысяч долларов.

По прикидкам Мейвезера, поединок с Нурмагомедовым станет намного более прибыльным мероприятием, нежели его прошлогодний бой с Конором Макгрегором.

"Когда я встречусь с Хабибом, я получу девятизначный гонорар. Больше, чем за поединок с Макгрегором, вероятно, на сто миллионов больше, а возможно, и на все двести", - заявил боксер по прозвищу "Деньги".

За встречу на ринге с Макгрегором Мейвезер получил в сумме около трехсот миллионов долларов, в то время как ирландец, проигравший техническим нокаутом в десятом раунде, стал богаче приблизительно на сто миллионов.