Чт, 18.10.2018
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Латвийская армия получила все купленные у Австрии самоходные гаубицы

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edgars Kalmēns/TVNET

Национальные вооруженные силы (НВС) получили все 47 купленные у Австрии самоходные гаубицы, сообщили агентству ЛЕТА в отделе прессы Министерства обороны.

Первые гаубичные системы прибыли в Латвию 1 октября 2017 года.

В пятницу, 19 октября, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш посетят Адажскую базу, чтобы осмотреть прибывшие из Австрии гаубицы.

Как сообщалось, в апреле 2017 года между Министерством обороны Латвии и Министерством обороны и спорта Австрии был подписан двухсторонний договор о закупке самоходных гаубичных систем. Все закупленные у Австрии 47 единиц боевой техники планируется получить до конца этого года.

Как ранее сообщил агентству ЛЕТА командующий НВС Леонид Калниньш, восемь закупленных у Австрии самоходных гаубиц будут размещены на военной базе в Лузнаве в Латгале.

Латвия продолжает получать от Великобритании купленные гусеничные боевые машины.

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