Латвийская армия получила все купленные у Австрии самоходные гаубицы

В пятницу, 19 октября, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш посетят Адажскую базу, чтобы осмотреть прибывшие из Австрии гаубицы.

Как сообщалось, в апреле 2017 года между Министерством обороны Латвии и Министерством обороны и спорта Австрии был подписан двухсторонний договор о закупке самоходных гаубичных систем. Все закупленные у Австрии 47 единиц боевой техники планируется получить до конца этого года.