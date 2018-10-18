Латвийская армия получила все купленные у Австрии самоходные гаубицы

Национальные вооруженные силы (НВС) получили все 47 купленные у Австрии самоходные гаубицы, сообщили агентству ЛЕТА в отделе прессы Министерства обороны.
Первые гаубичные системы прибыли в Латвию 1 октября 2017 года.
В пятницу, 19 октября, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш посетят Адажскую базу, чтобы осмотреть прибывшие из Австрии гаубицы.
Как сообщалось, в апреле 2017 года между Министерством обороны Латвии и Министерством обороны и спорта Австрии был подписан двухсторонний договор о закупке самоходных гаубичных систем. Все закупленные у Австрии 47 единиц боевой техники планируется получить до конца этого года.
Как ранее сообщил агентству ЛЕТА командующий НВС Леонид Калниньш, восемь закупленных у Австрии самоходных гаубиц будут размещены на военной базе в Лузнаве в Латгале.
Латвия продолжает получать от Великобритании купленные гусеничные боевые машины.