UFC официально отстранил напавшего на Макгрегора российского бойца

Тухугов — секундант россиянина Хабиба Нурмагомедова. Глава промоушена Дэйна Уайт после победы Нурмагомедова над Конором Макгрегором пообещал, что бойцы, напавшие на ирландца после боя, будут изгнаны из UFC. Тухугов был одним из тех, кто атаковал Макгрегора.