Госконтроль: Общество должно знать, во сколько обойдется празднование 100-летия Латвии

На мероприятия по случаю столетия с 2017 по 2021 год выделено 59,1 млн евро, из них в 2017 году потрачено 13,2 млн евро. Как указал Госконтроль, в прошлом году использованное финансирование превысило запланированный объем. Значительная часть финансирования была перечислена как аванс для начатых в 2017 году, но не завершенных до конца отчетного года мероприятий.

Ревизия показала, что только для 54% финансирования (31,8 млн евро) национального плана мероприятий в честь столетия в течение всего периода будет применяться централизованный механизм контроля, утвержденный Кабинетом министров. За использование остальной части финансирования ответственность несет руководитель каждого учреждения в общем порядке, что не обязывает его вести отдельный учет расходования средств на такие мероприятия.

"В такой ситуации, когда у учреждений нет формальных ограничений на перераспределение в рамках существующего бюджета средств на мероприятия столетия, сохраняется высокий риск того, что может быть превышено индикативно предусмотренное для них финансирование в размере 26,9 млн евро, и это предположение подтвердили результаты ревизии - учреждения используют из своих бюджетов на финансирование мероприятий столетия средства в большем объеме, чем первоначально планировалось", - заявил Госконтроль.

Также аудиторы указали, что мероприятия столетия часто объективно не могут быть отделены от других мероприятий.