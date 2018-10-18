В прошлом году расходы министерств на зарплаты выросли на 5,7 млн евро

Самое большое увеличение расходов - на 1,7 млн евро - было в Министерстве иностранных дел. Расходы Министерства обороны выросли на 764 700 евро, Министерства благосостояния - на 549 700 евро.

В процентном соотношении больше всего расходы на зарплату увеличились по сравнению с прошлым годом в Минблаге и Министерстве здравоохранения - на 12%, в Министерстве сообщения - на 11%.

Между министерствами сохраняются значительные различия по средним зарплатам. В 2017 году эта разница уменьшилась на 2%, но все равно велика - 19%.

В ходе ревизии выявлены существенные различия в установлении зарплат в органах Министерства внутренних дел - в Государственной пограничной охране самые низкие зарплаты близки к максимальной границе, а самые высокие зарплаты составляют только 18%-34% от диапазона соответствующей группы зарплат. В Государственной пожарно-спасательной службе дело обстоит наоборот - самые низкие зарплаты близки к минимальной границе, а самые высокие составляют 40-88% от диапазона соответствующей группы зарплат.

Анализируя размер зарплаты на одного работника, Госконтроль пришел к выводу, что в разных министерствах он значительно отличается - например, в Минздраве это 21 313 евро в год, в Министерстве образования и науки - 24 032 евро в год, в Министерстве обороны - 44 887 евро в год.