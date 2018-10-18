Латвийский баскетболист Родион Куруц дебютировал в НБА

20-летний Родион Куруц стал пятым латвийским баскетболистом, который сыграл в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Помимо него в НБА продолжают выступать Кристап Порзиньгис и Давис Бертанс. Ранее в НБА выступали Гундарс Ветра и Андрис Биедриньш.

В своём дебютном матче Куруц провёл на площадке 11 минут. За это время он смог забросить один из двух дальних бросков, сделал один подбор, одну результативную передачу и дважды нарушил правила. К сожалению, это не помогло «Бруклину», который уступил на выезде «Детроиту» со счётом 100:103 (29:24, 22:27, 25:32, 24:20).

В следующем матче «Бруклин» Куруца встретится с «Нью-Йорк Никс» Порзиньгиса, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее Куруц принадлежал клубу VEF Rīga, но в 2015 году перебрался в каталонскую «Барселону». В июне этого года Куруц стал шестым баскетболистом из Латвии, который был выбран на драфте НБА и «Бруклин» заключил с ним 4-летний контракт.

Что касается Дависа Бертанса, то его «Сан-Антонио» на своём поле обыграл «Миннесоту» - 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25).

Бертанс в этом матче провёл на площадке 17 минут и за это время сумел набрать девять очков, сделать один подбор и две результативные передачи. Для латвийского баскетболиста этот сезон стал третьим в НБА.