Латвийский баскетболист Родион Куруц дебютировал в НБА

Латвийский баскетболист Родион Куруц в среду дебютировал в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). В своём первом матче Куруц заработал три очка, но не смог спасти «Бруклин Нетс» от поражения.
20-летний Родион Куруц стал пятым латвийским баскетболистом, который сыграл в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Помимо него в НБА продолжают выступать Кристап Порзиньгис и Давис Бертанс. Ранее в НБА выступали Гундарс Ветра и Андрис Биедриньш.
В своём дебютном матче Куруц провёл на площадке 11 минут. За это время он смог забросить один из двух дальних бросков, сделал один подбор, одну результативную передачу и дважды нарушил правила. К сожалению, это не помогло «Бруклину», который уступил на выезде «Детроиту» со счётом 100:103 (29:24, 22:27, 25:32, 24:20).
👌 First NBA points for @RODIONS1 👌 pic.twitter.com/JqiPi55swe— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 17, 2018
В следующем матче «Бруклин» Куруца встретится с «Нью-Йорк Никс» Порзиньгиса, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Ранее Куруц принадлежал клубу VEF Rīga, но в 2015 году перебрался в каталонскую «Барселону». В июне этого года Куруц стал шестым баскетболистом из Латвии, который был выбран на драфте НБА и «Бруклин» заключил с ним 4-летний контракт.
Что касается Дависа Бертанса, то его «Сан-Антонио» на своём поле обыграл «Миннесоту» - 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25).
Бертанс в этом матче провёл на площадке 17 минут и за это время сумел набрать девять очков, сделать один подбор и две результативные передачи. Для латвийского баскетболиста этот сезон стал третьим в НБА.
В следующем матче «Сант-Антонио» сыграет на выезде против «Портленда».