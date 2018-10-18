Опрос: жители считают, что правительство не уважает мнение общества

В ходе проведенного в сентябре опроса такую точку зрения выразили 80% респондентов - 41% респондентов заявили, что скорее не согласны с утверждением о том, что правительство с уважением относится к мнению общества, а 39% с этим полностью не согласились.

По сравнению с сентябрем прошлого года результаты опроса практически не изменились - тогда такого же мнения придерживались тоже 80% населения.