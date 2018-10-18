Чт, 18.10.2018
Со слов моей матери, еще в роддоме медсестра мне напророчила славу вокалиста, потому что я громче всех кричал. Янис Дрегерис, музыкант из Латвии, звезда "Голос" в Литве

Опрос: жители считают, что правительство не уважает мнение общества

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Большинство жителей Латвии уверено, что в целом правительство не уважает мнение общества, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В ходе проведенного в сентябре опроса такую точку зрения выразили 80% респондентов - 41% респондентов заявили, что скорее не согласны с утверждением о том, что правительство с уважением относится к мнению общества, а 39% с этим полностью не согласились.

По сравнению с сентябрем прошлого года результаты опроса практически не изменились - тогда такого же мнения придерживались тоже 80% населения.

14% опрошенных считают, что правительство уважает общественное мнение - это на два процентных пункта больше, чем год назад. В свою очередь 5% участников опроса не могли дать конкретный ответ на вопрос.

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