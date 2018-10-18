В Пардаугаве поймали наркоманов, перед задержанием ограбивших прохожего

Во время обыска у задержанного 1989 года рождения были найдены пока что неизвестные таблетки, которые отправили на экспертизу. В свою очередь у его подельника 1986 года рождения было найдено удостоверение личности мужчины 1993 года рождения.

Полицейские нашли владельца удостоверения, который рассказал, что в тот же самый день в рижском микрорайоне Иманта у него его отняли на улице вместе с мобильным телефоном. Пострадавший сообщил, что на улице к нему подошли неизвестные мужчины, один из которых ударил его по голове, после чего он потерял сознание. Затем злоумышленники похитили его мобильный телефон и удостоверение личности. Когда к пострадавшему подошел прохожий, мужчина пришел в себя. К медикам он решил не обращаться.

Одного из задержанных пострадавший опознал как грабителя. К сожалению, украденного мобильного телефона у задержанных не было, они также отказались сотрудничать с полицией.

Стоит добавить, что подозреваемые ранее уже попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.