Чт, 18.10.2018
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Футболист "Барселоны" избил посетителя ночного клуба бутылкой водки и отделался штрафом

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Артуро Видаль (справа)

ФОТО: Quique Garcia/EPA/Scanpix

Мюнхенский суд приговорил чилийского легионера каталонского футбольного клуба "Барселона" Артуро Видаля к штрафу в размере 800 тысяч евро за нанесение телесных повреждений в ходе драки в ночном клубе. Во время потасовки футболист разбил о голову посетителя 3-литровую бутылку водки, сообщает портал TMZ.

Инцидент с участием бывшего полузащитника "Баварии" произошел в мюнхенском клубе Crown Club в сентябре прошлого года. Чилиец, отдыхавший в компании брата Сандрино и нескольких друзей, повздорил с тремя посетителями заведения и нанес им несколько ударов кулаками по голове и туловищу.

Один из потерпевших получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове бутылкой водки. По его словам, перед ним даже не извинились. Адвокат жертвы, ссылаясь на видеозапись инцидента, заявил в суде, что "доказательства очевидны".

31-летний Видаль не явился на слушание в окружной суд Мюнхена, сославшись на профессиональные причины: он был в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч.

Футболист был осужден заочно и приговорен к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро. Сумма состоит из 80 выплат по 10 тысяч евро - именно столько чилиец зарабатывает в день.

Его брат Сандрино, который не явился на заседание без уважительной причины, должен выплатить 18 000 евро. У Видаля и его брата есть две недели, чтобы обжаловать приговор.

Отмечается, что Видаль легко отделался, так как по предъявленным обвинениям ему грозило 10 лет тюрьмы.

Артуро Видаль летом 2018 года перешел в "Барселону" из "Баварии", с которой стал трехкратным чемпионом Германии.

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