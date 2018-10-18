Футболист "Барселоны" избил посетителя ночного клуба бутылкой водки и отделался штрафом

Инцидент с участием бывшего полузащитника "Баварии" произошел в мюнхенском клубе Crown Club в сентябре прошлого года. Чилиец, отдыхавший в компании брата Сандрино и нескольких друзей, повздорил с тремя посетителями заведения и нанес им несколько ударов кулаками по голове и туловищу.

Soccer Star Arturo Vidal Convicted In Nightclub Attack, Smashed Man With Vodka Bottle https://t.co/rdeku2d79s — TMZ (@TMZ) October 17, 2018

Один из потерпевших получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове бутылкой водки. По его словам, перед ним даже не извинились. Адвокат жертвы, ссылаясь на видеозапись инцидента, заявил в суде, что "доказательства очевидны".

31-летний Видаль не явился на слушание в окружной суд Мюнхена, сославшись на профессиональные причины: он был в Мексике, где сборная Чили проводила товарищеский матч.

Футболист был осужден заочно и приговорен к выплате штрафа в размере 800 тысяч евро. Сумма состоит из 80 выплат по 10 тысяч евро - именно столько чилиец зарабатывает в день.

Его брат Сандрино, который не явился на заседание без уважительной причины, должен выплатить 18 000 евро. У Видаля и его брата есть две недели, чтобы обжаловать приговор.

Отмечается, что Видаль легко отделался, так как по предъявленным обвинениям ему грозило 10 лет тюрьмы.