Афиша на выходные: "Охотники за микробами", кинофестиваль, The Sonds Poets, кросс Лачплесиса и другое

Для всей семьи: "Охотники за микробами", детские чтения, спектакли, интерактив и мастерская

ФОТО: facebook.com/PolarisBook

Проект "Умная Рига": "Охотники за микробами"

Новая программа по биологии "Охотники за микробами" - для тех, кто давно хотел узнать, как скисает молоко, почему микробы бывают не только вредными, но и полезными, и как мы с ними уживаемся. Ну и, конечно, разберемся, как это все изучают микробиологи.

За 2 часа ваш ребенок познакомится с чудесными организмами, обитающими в капле воды, узнает о безопасных микробах и приручит несколько весьма полезных экземпляров, проведет исследования удивительных колоний бактерий, найдет опасного микроба среди культур миролюбивых дрожжей и обезвредит грозящую планете опасность. Для родителей, как и всегда, отдельная программа - интерактивная лекция-викторина. Поговорим о полезных и вредных микробах, о том, как наш организм им сопротивляется и почему иногда сопротивление бесполезно.

Программа проходит на русском языке.

Когда: 20 октября 11:00-13:00 (9-11 лет), 14:00-16:00 (7-9 лет), 17:00-19:00 (11-14 лет)

Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корпус 7

Цена: 30 евро

Детские чтения в Polaris

Дети гуляют по сказкам. Мамы пьют кофе. Главное - не перепутать! Помните, когда Незнайка, вооруженный волшебной палочкой, попадает в Солнечный город, он встречает там удивительного мальчика Листика? Это такой коротышка, который в Солнечном городе занимается культурными развлечениями и читает для других коротышек книги. И коротышки бегут на чтения, и всем ужасно нравится. И все бы хорошо, но Незнайка превращает Листика в осла. А настоящего осла - в коротышку. Почему же Незнайка так поступил? И кто теперь будет читать книжки жителям города? Не помните? Приходите в воскресенье на чтения!

Когда: 21 октября в 12:00

Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3

Цена: бесплатно

Спектакли в Латвийском театре кукол

На этих выходных вас ждут "Пеппи Длинныйчулок", "Путешествия Гулливера", "Золушка" и "Маленький принц". Подробнее с репертуаром театра можно ознакомиться здесь!

Когда: 20 и 21 октября в 11:00 и 14:00

Где: ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 5,00 - 13,50 евро

Мастерская по искусству и поэзии MĪĻVĀRDIŅI

Прозвища всегда были личными, неким творческим проявлением внимания, образным воплощением особенностей или ассоциаций как между детьми и родителями, так и между супругами. Вдохновляясь личной перепиской Райниса и Аспазии и поэтически визуально воспринимаемыми прозвищами, участники мастерской из текстильных материалов создадут множество изображений - как пушистых, так и гладких, серых и блестящих, как монохромных, так и разноцветных. Войлочные, клееные и по-разному сделанные насекомые, птицы и другие вещи могут быть использованы позже как аксессуары для волос или брелоки. Записаться следует заранее – на dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv или по тел. 29572469.

Когда: 20 октября в 11:00

Где: дом Райниса и Аспазии в Риге, ул. Базницас, 30

Цена: 3 евро (семье с детьми)

"Играем в Дюймовочку" - интерактивный спектакль для малышей