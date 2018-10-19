Афиша на выходные: "Охотники за микробами", кинофестиваль, The Sonds Poets, кросс Лачплесиса и другое

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами и вечеринками. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Для всей семьи: "Охотники за микробами", детские чтения, спектакли, интерактив и мастерская
Проект "Умная Рига": "Охотники за микробами"
Новая программа по биологии "Охотники за микробами" - для тех, кто давно хотел узнать, как скисает молоко, почему микробы бывают не только вредными, но и полезными, и как мы с ними уживаемся. Ну и, конечно, разберемся, как это все изучают микробиологи.
За 2 часа ваш ребенок познакомится с чудесными организмами, обитающими в капле воды, узнает о безопасных микробах и приручит несколько весьма полезных экземпляров, проведет исследования удивительных колоний бактерий, найдет опасного микроба среди культур миролюбивых дрожжей и обезвредит грозящую планете опасность. Для родителей, как и всегда, отдельная программа - интерактивная лекция-викторина. Поговорим о полезных и вредных микробах, о том, как наш организм им сопротивляется и почему иногда сопротивление бесполезно.
Программа проходит на русском языке.
Когда: 20 октября 11:00-13:00 (9-11 лет), 14:00-16:00 (7-9 лет), 17:00-19:00 (11-14 лет)
Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корпус 7
Цена: 30 евро
Детские чтения в Polaris
Дети гуляют по сказкам. Мамы пьют кофе. Главное - не перепутать! Помните, когда Незнайка, вооруженный волшебной палочкой, попадает в Солнечный город, он встречает там удивительного мальчика Листика? Это такой коротышка, который в Солнечном городе занимается культурными развлечениями и читает для других коротышек книги. И коротышки бегут на чтения, и всем ужасно нравится. И все бы хорошо, но Незнайка превращает Листика в осла. А настоящего осла - в коротышку. Почему же Незнайка так поступил? И кто теперь будет читать книжки жителям города? Не помните? Приходите в воскресенье на чтения!
Когда: 21 октября в 12:00
Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3
Цена: бесплатно
Спектакли в Латвийском театре кукол
На этих выходных вас ждут "Пеппи Длинныйчулок", "Путешествия Гулливера", "Золушка" и "Маленький принц". Подробнее с репертуаром театра можно ознакомиться здесь!
Когда: 20 и 21 октября в 11:00 и 14:00
Где: ул. Кр. Барона, 16/18
Цена: 5,00 - 13,50 евро
Мастерская по искусству и поэзии MĪĻVĀRDIŅI
Прозвища всегда были личными, неким творческим проявлением внимания, образным воплощением особенностей или ассоциаций как между детьми и родителями, так и между супругами. Вдохновляясь личной перепиской Райниса и Аспазии и поэтически визуально воспринимаемыми прозвищами, участники мастерской из текстильных материалов создадут множество изображений - как пушистых, так и гладких, серых и блестящих, как монохромных, так и разноцветных. Войлочные, клееные и по-разному сделанные насекомые, птицы и другие вещи могут быть использованы позже как аксессуары для волос или брелоки. Записаться следует заранее – на dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv или по тел. 29572469.
Когда: 20 октября в 11:00
Где: дом Райниса и Аспазии в Риге, ул. Базницас, 30
Цена: 3 евро (семье с детьми)
"Играем в Дюймовочку" - интерактивный спектакль для малышей
Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: "Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтобы можно было играть!". И тут начались настоящие чудеса. А все потому, что самая волшебная сила на свете - воображение. Стоит только захотеть, и чердак превратится в сказочный замок, старый абажур станет цветком, а любой из нас - сказочным героем. Надо только на минуту закрыть глаза и представить себе...
Когда: 20 октября в 13:00
Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69
Цена: 7 евро
Выставка "Кто чей друг?"
Выставка создана специально для детской аудитории и приглашает самых маленьких посетителей Национального художественного музея познакомиться с изображениями животных в произведениях искусства, чтобы вместе поразмышлять о таких ценностях, как дружба, преданность, сочувствие, любовь и ответственность. Цель проекта – поговорить с детьми на темы, которые обретают особую важность при знакомстве с окружающей средой. Название "Кто чей друг?" характеризует свойственную для детей форму открытия мира – задавать вопросы и в качестве главного критерия выдвигать отношения в семье и обществе.
Предварительное согласование времени посещения для групп - по эл. почте ekskursijas@lnmm.lv.
Когда: до 28 октября с 10:00 до 17:00
Где: Латвийский национальный художественный музей, ул. Я. Розенталя, 1
Цена: 0,50 - 3,50 евро
Интерактивная выставка Future Live
Свой второй сезон открыла интерактивная выставка Future Live. Экспозиция создана с помощью современных технологий, которые «перемещают» посетителей в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.
Когда: 20 и 21 октября с 11:00 до 20:00
Где: Elkor Plaza, Бривибас гатве, 201
Цена: от 8 евро
Культурные мероприятия
Все в кино!
В этом году программа Рижского международного кинофестиваля обширнее, чем обычно - более 180 фильмов, множество образовательных и развлекательных мероприятий. Семьям с детьми разных возрастов адресованы анимационные и художественные фильмамы программы Kids Weekend. Любителям пощекотать нервы рекомендуем отправиться на "Черного куклуксклановца" Спайка Ли и "Магазинных воришек" Хирокадзу Кораэды. Ценителей истории заинтересуют документальные фильмы - "Процесс" Сергея Лозницы о сталинских репрессиях и "Мосты времени" о балтийской школе поэтического кино. Полная программа фестиваля здесь.
Когда: 20 - 21 октября
Где: в кинотеатрах Splendid Palace, Cafe Film Noir, K Suns, Kino Bize и центре культуры Kanepe
Цена: 3 - 7 евро и выше
"Бродский/Барышников"
Последняя в этом сезоне (а может быть и вообще) возможность увидеть легендарный моноспектакль Михаила Барышникова, который читает стихи своего друга, поэта Иосифа Бродского. Постановка - Алвиса Херманиса.
Когда: 20 и 21 октября
Где: в Малом зале Нового рижского театра
Цена: 30 - 70 евро
Маленькая волшебная флейта
Сокращенная версия знаменитой оперы Моцарта, предназначенная для маленьких зрителей. Главные партии исполняют Михаил Чульпаев, Рихард Миллерс, Йоланта Стрикайте, Королеву ночи играет Гуна Зариня (поет за нее Дина Рудане). Режиссер - Марго Залите.
Когда: 21 октября в 12.00 и 15.00
Где: Латвийская национальная опера
Цена: 2.50 евро
Премьера: "Рафальсоната со струнными"
В моноспектакле Якова Рафальсона звучат произведения Людвика Ашкенази, Бориса Слуцкого, Наума Коржавина, Федерико Гарсиа Лорки, Уолта Уитмена, Максимилиана Волошина, Петра Чаадаева и многих других поэтов и писателей. Эта постановка - не политическое заявление, не попытка просвещения и даже не способ поиронизировать над действительностью. «Рафальсоната со струнными» родилась из желания поделиться тем непередаваемым, ошеломляющим, бесценным ощущением, когда в книге - будь то в тексте или между строк - встречаешься с чем-то настолько созвучным, близким и «своим», что резонанс на мгновение стирает все границы между тобой и автором…
Когда: 19 и 20 октября в 19.00
Где: Рижский русский театр, экспериментальная сцена
Цена: 12 - 15 евро
Концерты:
Большой концерт "The Sonds Poets" в Арена Рига
Музыканты представят публике свой новый альбом "Trīs". Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.
Когда: 20 октября
Где: Арена Рига, ул.Сканстес 21
Цена: от 10 евро
Вечеринка с "Bermudu Divstūris"
Концерт популярной латвийской группы "Bermudu Divstūris". Авторы хитов "Ballējam negulam" и "Tuc tuc" обещают публике жаркий вечер.
Когда: 20 октября
Где: Coyote Fly, ул.Тербатас 2
Концерт экс-участника группы "Руки Верх" Алексея Потехина
Бывший участник популярного коллектива "Руки Вверх" привезет в Ригу программу "Поднимаем Руки Вверх" и выступит со своими легендарными хитами.
Внимание: Вход с 21 года.
Когда: 20 октября, в 20:00.
Где: "9.Vilnis" , ул. Кунгу 8
Цена: 10 евро
День рождения клуба "Teritorija"
Танцевальный рай подкрепленный сразу восемнадцатью диджеями. Клубу "Teritorija" исполняется два года. В программе вечера такие имена как DJ Alisher , DJ Barseghian, Ideology Of Sound (Mike Discoid, Hugo El, Dmitry Dubrow), Pupa, DJ Super Oganes и многие другие.
Когда: 20 октября, в 00:00
Где: "Teritorija", ул.Земитана 2b
Музыка "новой школы" хип-хопа
Вечер "New School Hip Hop all night Long" для всех любителей рэп-музыки. Начало мероприятия в полночь. Внимание: в клубе работает дресс-код и фейсконтроль. Вход только с 18 лет.
Когда: 20 октября, в 00:00.
Где: "De flou", ул.А.Бриана 9a-2
Цена: вход бесплатный
Техно и хаус до утра
"Amber Muse’s Fakultät" – это мероприятие для любителей электронной музыки в стиле техно и хаус. За пультом Taran & Lomov, NUFREAK, JOHN OBSCUR, ALISHER SHERALI , VIKA MIKHAILOVA и многие другие.
Когда: 20 октября, с 22:00.
Где: "Autentika", ул.Бруниниеку 2
Цена: 5 евро, до 22:00 – 3 евро, с удостоверение студента – 2 евро.
Блюз в Старой Риге
Латвийская группа гастролирующая по всему миру "Latvian Blues Band" подарит слушателям классические блюзовые хиты, а также свои оригинальные композиции.
Когда: 20 октября, с 22:00.
Где: "Moonshine", ул.Кальку 12
Спорт:
Кросс Лачплесиса-2018
Уже четвёртый год подряд в Межапарке соберутся патриотически настроенные любители активного образа жизни. В субботу, 24 октября, состоится забег с препятствиями «Кросс Лачплесиса».
«Кросс Лачплесиса» посилен всем. Для детей предусмотрена дистанция протяженностью в один километр, народная тропа – пять километров, более сложная тропа Лачплесиса – 10 км.
Когда: 20 октября в 10:30
Где: Межапарк, Рига
Футбол. Чемпионат Латвии
Riga FC – FK Jelgava
Когда: 20 октября в 13:00
Где: Стадион «Сконто»
FK Ventspils – Spartaks Jūrmala
Когда: 20 октября в 15:00
Где: O/C “Ventspils”stadions
FK Liepāja/Mogo – FK Metta/LU
Когда: 20 октября в 17:00
Где: Стадион «Даугава», Лиепая
Хоккей. Молодёжная Хоккейная Лига
ХК Рига — Локомотив (Ярославль)
Когда: 20 и 21 октября в 13:00
Где: Ледовый Холл Inbox
Цена: 2 - 4 евро
Баскетбол. Объединённая Лига Латвии и Эстонии
БК Лиепая — БК Вентспилс
Когда: 20 октября в 17:00
Где: Лиепайский олимпийский центр
Цена: 1 - 3 евро