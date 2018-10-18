Рождаемость в Латвии падает, смертность - растет

За девять месяцев 2018 года в Латвии родилось 14 680 детей.

Немного выросла смертность - за девять месяцев зарегистрировано 21 616 умерших, что на 103 больше, чем годом ранее.

Естественный прирост населения остается негативным. За девять месяцев за счет превышения смертности над рождаемостью численность населения уменьшилась на 6936 человек, в 2017 году - на 5566.

За девять месяцев зарегистрировано 11 043 брака, что на 24 больше, чем годом ранее.