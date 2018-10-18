Результаты экспертизы: что стало причиной смерти троих детей в Эстонии?

теперь следствию надлежит установить, погибли ли дети в результате чьей-то неосторожности или же речь идет о трагическом несчастном случае.

Напомним, 13 октября в частном доме на улице Висмейстри в столичном микрорайоне Какумяэ обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет, которые отравились газом.