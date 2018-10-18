Чт, 18.10.2018
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Результаты экспертизы: что стало причиной смерти троих детей в Эстонии?

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Дом в Хааберсти, где при отравлении угарным газом погибли дети.

ФОТО: Sander Ilvest

Причиной гибели трех детей в столичном микрорайоне Какумяэ стало их отравление угарным газом, свидетельствуют результаты экспертизы.

«Проведенная экспертиза выявила, что причиной смертей является отравление угарным газом», - подтвердила Rus.ERR старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Силд.

По ее словам,

теперь следствию надлежит установить, погибли ли дети в результате чьей-то неосторожности или же речь идет о трагическом несчастном случае.

Напомним, 13 октября в частном доме на улице Висмейстри в столичном микрорайоне Какумяэ обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет, которые отравились газом.

Двухлетний ребенок и родители были доставлены в больницу: жизни родителей ничего не угрожает, а ребенок накануне скончался в больнице.

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