Результаты экспертизы: что стало причиной смерти троих детей в Эстонии?

Причиной гибели трех детей в столичном микрорайоне Какумяэ стало их отравление угарным газом, свидетельствуют результаты экспертизы.
«Проведенная экспертиза выявила, что причиной смертей является отравление угарным газом», - подтвердила Rus.ERR старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Силд.
По ее словам,
теперь следствию надлежит установить, погибли ли дети в результате чьей-то неосторожности или же речь идет о трагическом несчастном случае.
Напомним, 13 октября в частном доме на улице Висмейстри в столичном микрорайоне Какумяэ обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет, которые отравились газом.
Двухлетний ребенок и родители были доставлены в больницу: жизни родителей ничего не угрожает, а ребенок накануне скончался в больнице.