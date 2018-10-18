TVNET RusНовостиОбществоСтало известно, что появится в Иманте на месте магазина "Prisma"Стало известно, что появится в Иманте на месте магазина "Prisma"LETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 октября 2018, 14:26Вывеска магазина "Prisma"ФОТО: Evija Trifanova/LETAВ Иманте, на проспекте Курземес, 3D, где когда-то находился магазин "Prisma", в будущем планируется создать рынок, сообщает агентство ЛЕТА.Свою деятельность там планирует развить предприятие "Imantas tirgus".Идею уже поддержал комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, но окончательное решение еще должна принять Рижская дума.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьригаторговля