Чт, 18.10.2018
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Стало известно, что появится в Иманте на месте магазина "Prisma"

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Вывеска магазина "Prisma"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Иманте, на проспекте Курземес, 3D, где когда-то находился магазин "Prisma", в будущем планируется создать рынок, сообщает агентство ЛЕТА.

Свою деятельность там планирует развить предприятие "Imantas tirgus".

Идею уже поддержал комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, но окончательное решение еще должна принять Рижская дума.

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