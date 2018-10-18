Руки на стол: лесбиянок выдают пальцы

Сексуальная ориентация связана с разницей в длине пальцев, по крайней мере, у женщин, выяснили британские ученые. На эту разницу влияет тестостерон, воздействию которого подвергается плод еще в утробе, и от него же зависит разница в длине пальцев. Какие еще особенности можно определить по рукам?

Женщины, у которых различается длина указательного и среднего пальца, с большой долей вероятности лесбиянки, выяснили ученые из Эссекского университета. Исследование было опубликовано в журнале Archives of Sexual Behaviour.

Ученые измерили длину пальцев у 18 пар женщин-близнецов, одна из которых была лесбиянкой, а другая — гетеросексуалкой.

Как оказалось, у лесбиянок, в отличие от гетеросексуальных женщин, различалась длина указательного и безымянного пальца, как это обычно бывает у мужчин.

Однако разница была заметна лишь на левой руке.

Исследователи связывают такой эффект с воздействием тестостерона в утробе матери. Обычно у женщин указательный и безымянный пальцы имеют равную длину, а у мужчин различаются. Однако воздействие тестостерона на плод во время беременности может приводить к подобным изменениям.

Также они изучили 14 пар мужчин-близнецов, в которых один брат был геем, а другой — гетеросексуалом. У мужчин подобная корреляция тоже наблюдалась, но была настолько слабо выражена, что исследователи не сочли ее статистически значимой.

Все эмбрионы подвергаются воздействию тестостерона, но некоторые — больше, поясняют авторы работы.

«Поскольку однояйцевые близнецы, у которых 100% генов общие, могут различаться по своей сексуальной ориентации, ее, очевидно, определяют другие факторы, — отмечает автор исследования, психолог Тьюсдей Уоттс. — Исследования показывают, что наша сексуальность определяется еще в матке и зависит от количества «мужского» гормона, воздействию которого мы подвергаемся, или того, как наше тело реагирует на этот гормон. Те, кто подвергается воздействию большего количества тестостерона, с большей вероятностью будут бисексуальны или гомосексуальны».

Тестостерон влияет также и на разницу в длине пальцев, поэтому она может служить одним из индикаторов ориентации, поясняют ученые. Однако пока неясно, какой именно должна быть разница в длине пальцев, чтобы можно было говорить о гомосексуальности — безымянный палец чуть длиннее указательного у большинства людей. Так что результаты исследования скорее говорят об одном из многих факторов, который может влиять на ориентацию, чем о надежном способе определить ее.

Разница между длинами указательного и безымянного пальцев давно интересует ученых и ложится в основу многих исследований. Так, специалисты Высшей школы экономики выяснили, что мужчины с короткими указательными и длинными безымянными пальцами чаще достигают финансового успеха.

Для женщин зависимость оказалась обратной: чем меньше у них разница в длине между указательным и безымянным пальцами (и, соответственно, ниже уровень тестостерона), тем больше они зарабатывают.

Предыдущие исследования также показали, что люди с указательным пальцем длиннее безымянного плохи в спорте и хорошо справляются с заданиями на вербальную память, а люди с более длинным безымянным пальцем в спорте делают успехи, лучше справляются с задачами на пространственное мышление и реже страдают от тревожности.

Связь длины пальцев и спортивности проверена на мышах. Американские исследователи вывелинесколько разновидностей мышей, которые отличались тем, что проявляли большую физическую активность (например, больше времени бегали в колесе). Как оказалось, этот отбор повлиял и на соотношение длины указательного и безымянного пальца — оно стало ниже.

Кроме того, оба параметра оказались связаны с уровнем агрессивности, а также с концентрацией гормонов стресса — кортикостерона — во время внутриутробного развития.