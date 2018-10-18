Чт, 18.10.2018
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Стало известно, что искал в Интернете керченский стрелок

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ФОТО: TASS/Scanpix

Следователи начали изучать компьютер студента Владислава Рослякова, который устроил бойню в керченском колледже. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает телеграм-канал 112.

По данным канала, его последним поисковым запросом в незакрытой вкладке браузера было: "как изготовить самодельное взрывное устройство".

На жестком диске компьютера Рослякова сохранено много картинок, схем и инструкций СВУ (самодельное взрывное устройство).

Как известно, возле тела Рослякова нашли еще десять СВУ и коктейль Молотова, а также патроны, которые он купил за четыре дня до трагедии.

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