Стало известно, что искал в Интернете керченский стрелок
18 октября 2018, 14:57
Следователи начали изучать компьютер студента Владислава Рослякова, который устроил бойню в керченском колледже. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает телеграм-канал 112.
По данным канала, его последним поисковым запросом в незакрытой вкладке браузера было: "как изготовить самодельное взрывное устройство".
На жестком диске компьютера Рослякова сохранено много картинок, схем и инструкций СВУ (самодельное взрывное устройство).
Как известно, возле тела Рослякова нашли еще десять СВУ и коктейль Молотова, а также патроны, которые он купил за четыре дня до трагедии.