По данным канала, его последним поисковым запросом в незакрытой вкладке браузера было: "как изготовить самодельное взрывное устройство".

Как известно, возле тела Рослякова нашли еще десять СВУ и коктейль Молотова, а также патроны, которые он купил за четыре дня до трагедии.