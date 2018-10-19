Ингеборга Дапкунайте: "Я не верю в национальные клише"

– Но вас ведь все равно на эти съемки приглашали. Однако полнокровной западной карьеры не случилось – вы снимаетесь на Западе время от времени, не более того...

– Все просто: я жила в Англии, а чтобы сделать голливудскую карьеру, нужно жить в Лос-Анджелесе. Я туда не поехала. Так вышло.

– А вы могли?

– Могла. Все могут. Надо было только решиться. Но обстоятельства сложились по-другому. Знаете, как это бывает... Думаешь: наверное, надо, а тут работа, одно, другое, третье... Я никогда не сидела без работы – и рывка не сделала.

в сериале "Мост" ФОТО: скриншот видео

– В российском кино и на ТВ ваша карьера, наоборот, сложилась. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но после «Николая Вавилова» вы редко снимались в телесериалах: «Небесный суд», «Шерлок Холмс», «Мост»...

– Не забывайте: российские телесериалы стали набирать обороты только в последние годы. Да, в 90-е тоже были проекты, но я тогда жила в Лондоне, это было невозможно. А так я не делаю разницы между фильмом и сериалом. Выбор происходит органично. Скажем, «Небесный суд» – очаровательнейший проект. И «Мост»... Это было счастье в плане работы: и партнер, и режиссер, и все остальные... И поездка в Таллин – великолепнейшая! Главное – чтобы проект был хороший.

– Были у вас роли, которые сыграть очень хотелось, но не сложилось? И входит ли в число этих ролей Маруся в «Утомленных солнцем 2»?

– Нет, таких ролей не было. Я никогда не думаю, что что-то в этом смысле потеряно. Роль сыграл кто-то еще, всё.

Люди есть люди, ненормальных людей – нет. Никто не имеет права узурпировать «нормальность».

– Бывают еще актерские мечты...

– У меня их нет. И это моя проблема, наверное. Я иду, так сказать, по мере поступления. Иногда решаю, что надо что-то придумать, а потом появляется новая роль – и все. Я очень сильно вхожу в то, что делаю сейчас. Времени мечтать не остается. Но надо сказать, что о ролях в Театре наций я не могла мечтать в самых диких мечтах. «Жанна» по пьесе Ярославы Пулинович – я обожаю этого драматурга! «Идиот» – сыграть князя Мышкина в клоунаде дорогого стоит, и сейчас это сумасшествие получает новую жизнь, мы переносим его на большую сцену. «Цирк» – вообще сказка...

– В связи с «Цирком» – вопрос о толерантности. «Цирк» Александрова – гимн советскому интернационализму: американка с чернокожим дитем прибывает из расистской Америки в СССР, где все иначе. Как, по вашему ощущению, воспринимается этот месидж сегодня?