Посты в Facebook могут указывать на депрессию

Ученые проанализировали данные 683 пациентов, обратившихся в отделение экстренной медицинской помощи при Пенсильванском университете. С согласия участников ученые также провели оценку более 50 тыс. их постов на Facebook.

Как сообщают исследователи в научном журнале PNAS, у 114 из 683 участников была диагностирована депрессия. При этом слова, которые они использовали для своих постов в соцсети, отличались от слов других пациентов, передает журналистка.

Так, люди, страдавшие депрессией, чаще использовали слова "я" и "меня", что, по мнению исследователей, говорит о том, что эти люди были сильно заняты собой. Кроме того, продолжает Беррес, в своих постах пациенты часто описывали признаки депрессивного состояния, употребляя слова "слезы", "плакать", "боль", а также "скучать", "потерянный" и "одинокий". В сообщениях людей с депрессией чаще появлялись и жалобы на здоровье, о чем говорили слова "боль", "голова", "больница", "операция", "усталый" и "больной". По мнению ученых, это объясняется тем, что депрессии зачастую сопровождаются и физическими симптомами. Посты участников, страдавших депрессией, также часто были враждебными и содержали слова "ненависть", "фу" и сокращение "smh", означающее "покачать головой".

"С помощью имеющихся данных ученые также составили программный алгоритм, который должен был выявлять депрессию исключительно на основе профиля человека в Facebook. Базой послужили посты, написанные в течение полугода до постановки диагноза. Хотя компьютер смог идентифицировать депрессию только у 70% тех, кто ею страдал, ученые пишут, что процент совпадений аналогичен и результатам обычных опросов. В постах, опубликованных более чем за полгода до диагноза, компьютер почти не распознавал депрессии. Такой результат говорит о том, что с течением времени болезнь на самом деле изменила слова, выбираемые человеком", - говорится в статье.