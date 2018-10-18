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УЕФА отстранил российский клуб от участия в еврокубках

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Штаб-квартира УЕФА

ФОТО: uefa.com

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить казанский "Рубин" от участия в еврокубках на один сезон в связи с нарушением условий мировых соглашений в области финансового fair play, сообщает Newsru.com.

"Рубин" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух следующих сезонов. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Таким образом, "Рубин" не примет участия в одном розыгрыше Лиги Европы или Лиги чемпионов, если в течение двух ближайших сезонов получит право выступить в одном из этих турниров.

Казанский клуб был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году, за что был оштрафован на 6 млн евро. С клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении его действия. Однако "Рубин" нарушил условия договора, не выполнив требование безубыточности в течение сезона-2017/18.

Отметим, что аналогичному наказанию за несоблюдение правил финансового fair play в сезоне-2015/16 подверглось московское "Динамо".

Проект финансового fair play вступил в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Кроме того, каждый участник еврокубков не должен иметь просроченных финансовых обязательств перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.

Последний раз "Рубин" участвовал в еврокубках в сезоне-2015/16, не сумев тогда преодолеть групповой раунд Лиги Европы. В нынешнем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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