Борданс раскритиковал "Для развития/За!" за деструктивные действия

Сегодня НКП провела переговоры о формировании правительства с "Новым Единством". Борданс после встречи охарактеризовал ее как конструктивную.

Он подчеркнул, что НКП по-прежнему готова взять на себя формирование правительства и говорить с партиями. По его мнению, решение придет тогда, когда потенциальные партнеры поймут, что предложенная НКП модель правительства была логичной, а специалисты в конкретных областях начнут обсуждение правительственной декларации.

Борданс критиковал "Для развития/За! за деструктивные действия. Если бы эта партия не начала самостоятельные переговоры, представители всех партий вчера и сегодня уже "сидели бы за столом и писали проект правительственной декларации".