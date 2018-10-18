еBay судится с Amazon из-за переманивание клиентов

Интернет-портал по купле-продаже товаров еBay подал в суд Калифорнии иск к Amazon из-за незаконного переманивания топовых продавцов на свою платформу. Сотрудники Amazon якобы в течение нескольких лет использовали систему электронной переписки компании Ebay для того, чтобы скрытыми сообщениями переманивать наиболее успешных торговцев на свою платформу.