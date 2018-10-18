KNAB просит прокуратуру начать уголовное преследование администратора неплатежеспособности

Как свидетельствуют материалы следствия, некий гражданин Литвы консультировался с юридическим лицом по процессу неплатежеспособности в Латвии, затем подал в суд иск о неплатежеспособности.

Суд в 2017 году удовлетворил иск и назначил администратора. Тот потребовал у юридического лица 3000 евро, чтобы не было препятствий в процессе неплатежеспособности. Тогда гражданин Литвы решил обратиться в KNAB.

Литовцу администратор во время встречи заявил, что в отношении литовцев есть "особая практика", и на бумаге написал цифру "2000". Гражданин Литвы ответил, что не будет платить, пока процесс неплатежеспособности не завершится.

Осенью 2017 года администратор оформил план погашения обязательств, который передал литовцу для подачи в суд. После этого литовец уплатил часть требуемой взятки - 1500 евро.