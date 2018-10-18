СЗК отказался от добровольной реформы самоуправлений

Хотя СЗК считается партией, которая тормозит реформу самоуправлений, Краузе утверждал, что СЗК никогда не возражал против реформы, но выступает за добровольное ее проведение.

Кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс сказал, что партия хотела получить от СЗК как потенциального партнера определенную поддержку в региональной реформе. "Для развития/За!" считает, что ее нужно провести до муниципальных выборов 2021 года.