Севастова обыграла Звонарёву и впервые в карьере вышла в полуфинал Кубка Кремля

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в четверг обыграла россиянку Веру Звонарёву и вышла в полуфинал Кубка Кремля.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась победой латвийской теннисистки со счётом 4:6, 7:5, 6:3. За это время 28-летняя Севастова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала шесть брейков. Её соперница выполнила один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Счёт в личных встречах между соперницами стал равным 1:1.

Вера Звонарёва является титулованной теннисисткой — на её счету 12 титулов WTA, а также два финала Большого шлема. Россиянка четыре года находилась в топ-10 мирового рейтинга, но травма плеча, полученная в 2013 году, повлияла на её успехи на корте.

За выход в полуфинал Севастова заработала 185 рейтинговых очков. Следующей соперницей Анастасии станет представительница Туниса Онс Жабер, которая занимает 101-ю строчку в мировом рейтинге. Жабер пробилась в полуфинал Кубка Кремля, обыграв первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт — 7:5, 6:1.

На данный момент Анастасия Севастова занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, что является её личным рекордом. Если латвийской теннисистке в Москве удастся продемонстрировать хороший результат, то у неё есть неплохие шансы ворваться в десятку лучших теннисисток планеты.

Выход в полуфинал для Севастовой стал лучшим результатом на Кубке Кремля. Предыдущий её лучший показатель — это четвертьфинал в 2015 году.