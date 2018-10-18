Краузе: СЗК готов работать в коалиции шести партий

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) готов работать в коалиции из шести партий и не проводит никаких "красных линий" в сотрудничестве с правоцентристскими партиями, заявил после встречи с объединением "Для развития/За!" председатель правления СЗК Арманд Краузе.
Коалиция из шести партий означает, что в ней будут работать "KPV LV", Новая консервативная партия (НКП), "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и СЗК.
Отвечая на вопрос о позиции НКП, которая с СЗК сотрудничать не хочет, кандидат в премьеры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс сказал, что у него есть слабая надежда на компромисс. "Для развития/За!" настаивает на том, что шесть партий были бы лучшей коалицией для работы во фрагментарном парламенте.
Краузе сообщил, что на переговорах партий обсуждались такие вопросы, как государственная безопасность и кибербезопасность, повышение зарплат медсестер, депозит упаковки. Программных противоречий между партиями не возникло.