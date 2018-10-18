Краузе: СЗК готов работать в коалиции шести партий

Коалиция из шести партий означает, что в ней будут работать "KPV LV", Новая консервативная партия (НКП), "Для развития/За!", национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и СЗК.

Отвечая на вопрос о позиции НКП, которая с СЗК сотрудничать не хочет, кандидат в премьеры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс сказал, что у него есть слабая надежда на компромисс. "Для развития/За!" настаивает на том, что шесть партий были бы лучшей коалицией для работы во фрагментарном парламенте.