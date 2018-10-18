Где в Риге можно бесплатно сдать опавшие листья

Самоуправление напоминает, что погрузку мешков с листьями в транспорт, который вывозит листья, жители проводят собственными силами, и только в определенном месте и в указанное время, пишет riga.lv.

Мешки с листьями нельзя привезти заранее и оставить, кроме того, в листьях не должно быть других бытовых отходов.

График вывоза листьев в Пардаугаве:

на углу улиц Я. Эндзелина и Ростокас (асфальтированная автостоянка) напротив Золитудского рынка по воскресеньям, 28 октября, 4 и 11 ноября – с 9:00 до 13:00;

на улице Кукшу, напротив кладбища Плескодалес по субботам, 27 октября, 3 и 10 ноября – с 14:00 до 16:00;

перекресток улиц Кантора, Амулас и Слампес (асфальтированная автостоянка), по субботам и воскресеньям, 27 и 28 октября, 3, 4, 10 и 11 ноября – с 9:00 до 13:00;

на улице Тумес, напротив Зиепниеккалнского кладбища по субботам, 27 октября и 10 ноября – с 14:00 до 16:00;

на углу улиц Бишу и Лапу – по субботам и воскресеньям, 28 октября, 4 и 10 ноября – с 14:00 до 16:00;

перекресток Юрмалас гатве, улиц Прогресса и Кооператива по воскресеньям, 28 октября, 4 и 11 ноября – с 14:00 до 16:00, а также на ул. Каптейню на асфальтированной площадке перед мостом в воскресенье, 4 ноября, с 9:00 до 13:00.

Вывоз листьев в Зиемельском районе

27 октября, 3 и 10 ноября:

с 9:00 до 10:00 – на проспекте Сигулдас, 12 (на автостоянке);

с 10:00 до 11:00 – на ул. Гданьскас, 6 (перекресток с ул. Стокхолмас около большой сосны);

с 11:00 до 12:00 – на 5-й Чиекуркалнской линии, 13;

с 13:00 до 14:00 – на ул. Албатросу около ул. Вейксмес;

с 14:00 до 15:00 – напротив улицы Гарциема, 10 (на автостоянке).

В свою очередь 28 октября, 4 и 11 ноября листья будут вывозить:

с 9:00 до 10:00 – на ул. Дзербенес, 14 (на автостоянках);

с 10:00 до 11:00 – на перекрестке улиц Таливалжа и Стуриша;

с 11:00 до 12:00 – на перекрестке улиц Мадонас и Браслас;

с 13:00 до 14:00 – напротив ул. Биатлона, 2;

с 14:00 до 15:00 – на перекрестке улиц Маконю и Бергю.

В Латгальском предместье сбор листьев состоится в окрестностях Дарзини:

по субботам, 27 октября, 3 и 10 ноября

на углу улиц Тайсна и Дарзу – в 10:00;

на углу улиц Дарзиню и Цидонию – в 10:15;

на углу улиц Яньогу и 1-й линии – 10:25;

на углу улиц Яньогу и 7-й линии (парк) – 10:35;

на углу улиц Цидонию и Яньогу – 10:45;

на углу улиц Яньогу и Тайсна – 11:00;

на углу улиц Яньогу и 25-й линии – 11:15;

на углу улиц Яньогу и Дарзиню – 11:25;

на углу улиц Дарзиню и 46-й линии – 11:35;

улица Дарзиню, конечная остановка автобуса – 11:45;

на углу улиц Дарзиню и Сакню – 11:55;

на углу улиц Сакню и 25-й линии – 12:00;

на углу улиц Сакню и Тайсна – 12:15;

на углу улиц Тайсна и Абелю – 12:25;

на углу улиц Сакню и Цидонияс – 12:35;

на углу улиц Сила и Малею – 13:30.

В окрестностях Кенгарагса:

по воскресеньям – 28 октября, 4 и 11 ноября

на углу улиц Локомотивес, 44 и Булту – 9:45;

напротив улицы Дубнас, 5 и 3 – 10:15;

напротив улицы Плосту, 10 и 8 около гаражей – 10:30.

В окрестностях Плявниеки и Дарзциемса:

по воскресеньям – 28 октября, 4 и 11 ноября

на улице Циелаву, возле дома по адресу улица Карсавас, 36 – 11:30;

на углу улиц Резекнес и Звартавас – 12:00;

на углу улиц Пилдас и Звартавас – 12:30;

на углу улиц Пилдас и Крауклю – 13:00;

на углу улиц Сеску и Еноту – 13:30;

на ул. Гайсмас без номера, напротив ул. Гайсмас, 31 – 14:00.