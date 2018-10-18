Из-за ремонта будут изменения в маршруте 56 автобуса

В направлении конечной остановки «Зиепниеккалнс» автобус поедет по своему маршруту до улицы Териню, а дальше по ул. Аситес, ул. Ояра Вациеша, Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, ул. Грауду, и далее уже по своему маршруту. В направлении конечной остановки «Даугавгрива» автобус будет следовать по своему маршруту до ул. Грауду, дальше по ул. Грауду, Виенибас гатве, Карля Улманя гатве, ул. Ояра Вациеша, ул. Робежу, ул. Териню и далее по своему маршруту.