Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Лидеры Гватемалы Гондураса и Сальвадора "немногое делают" для прекращения масштабной миграции, добавил он. Финансовая помощь этим странам будет прекращена, если они позволят "своим гражданам или иным лицам пересекать границы", чтобы те могли "нелегально попасть" в США, подчеркнул Трамп накануне. За последние дни Гондурас из-за насилия и уровня бедности покинули тысячи человек.

Президент США сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В апреле Трамп обвинял Мексику в бесконтрольной миграционной политике и призывал Мехико "остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов" в США, передает Deutsche Welle.