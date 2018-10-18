Посмотри! Уэйн Руни забил гол с 35 метров видео
18 октября 2018, 17:17
Английский футболист Уэйн Руни великолепным дальним ударом со штрафного забил свой 10-й гол в MLS.
Этим голом Уэйн Руни принёс победу своему клубу, который у себя дома обыграл "Торонто" - 1:0.
"Ди Си Юнайтед" в данный момент занимает шестое место в Восточной конференции, имея в своём активе 47 очков.
Уэйн Руни присоединился к команде из Вашингтона в июне этого года. На данный момент англичанин в составе "Юнайтед" провёл 18 матчей, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.
32-летний Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах. Карьеру в национальной сборной Руни завершил в 2016 году.