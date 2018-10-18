Этим голом Уэйн Руни принёс победу своему клубу, который у себя дома обыграл "Торонто" - 1:0.

"Ди Си Юнайтед" в данный момент занимает шестое место в Восточной конференции, имея в своём активе 47 очков.

Уэйн Руни присоединился к команде из Вашингтона в июне этого года. На данный момент англичанин в составе "Юнайтед" провёл 18 матчей, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.