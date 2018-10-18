Разработана вакцина от курения

Микробиологам и химикам удалось синтезировать сыворотку от курения. Она прошла испытание на мышах и результаты показали, что препарат способен вывести весь никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не последует никаких побочных эффектов.

Механизм работы фермента NicA2 заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром. Модифицированный препарат, протестированный на мышах, довел свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости, передает Korrespondent.net.