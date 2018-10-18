Разработана вакцина от курения

Специалисты из Института Скриппса создали вакцину от курения. Препарат способен контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от никотиновой зависимости. Об этом сообщает Science Advances.
Микробиологам и химикам удалось синтезировать сыворотку от курения. Она прошла испытание на мышах и результаты показали, что препарат способен вывести весь никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не последует никаких побочных эффектов.
Механизм работы фермента NicA2 заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром. Модифицированный препарат, протестированный на мышах, довел свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости, передает Korrespondent.net.
Накануне ученые из Флориды назвали неожиданную опасность курящих мужчин. Гены в их сперматозоидах поддаются мутации, которые влияют на умственные способности потомства.