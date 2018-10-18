Чт, 18.10.2018
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Дочь Джорджа Буша рассказала о призраках в Белом доме

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Джена Буш-Хагер

ФОТО: AFP / Scanpix

Дочь экс-президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер рассказала, что встречала в Белом доме призраков. Об этом сообщает Huffington Post.

В эфире телеканала NBC Дженна рассказала, как во время жизни в Белом доме они с сестрой Барбарой однажды услышали фортепианную музыку 20-х годов, доносящуюся из камина, передает Gazeta ru.

«Мы обсудили это между собой. Но они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки», — поделилась Буш-Хагер.

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