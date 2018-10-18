Ингредиенты: 2 куриных филе, 300 г тыквы, 2 зубчика чеснока, 200 г куриного бульона или 1 бульонный кубик + стакан кипятка, соль, перец (по вкусу), масло растительное.

Приготовление:

1. Тыкву очистите, нарежьте на кусочки, запеките до готовности при 200 градусах, приправив солью, перцем, сбрызнув растительным маслом.

2. Филе курицы разрежьте вдоль, не дорезая 1,5–2 см до конца, разверните, отбейте. Приправьте солью, перцем и натертым на мелкой терке чесноком.

3. Выложите на середину филе дорожку из запеченной тыквы, сверните филе рулетом, свяжите ниткой, обжарьте в сильно разогретом масле до румяной корочки.

4. Выложите рулетики в жаропрочную форму, залейте куриным бульоном или разведенным в кипятке бульонным кубиком и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут до полной готовности.