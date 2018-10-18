СЗК подтвердил Вейонису готовность работать в коалиции шести партий
18 октября 2018, 19:57
Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом подтвердил ему свою готовность работать в следующем правительстве в коалиции из шести партий.
Председатель правления СЗК Арманд Краузе после встречи сообщил, что партия была ознакомлена с позицией президента по формированию правительства и услышала ясный сигнал о том, что внешнеполитический и оборонный курс Латвии должен оставаться прежним.
По мнению СЗК, о кандидате в премьер-министры должны договориться партии, которые получили больше всего мандатов в 13-м Сейме. Таким образом, СЗК не назвал конкретной партии, которая должна играть основную роль в будущем правительстве.
Краузе выразил надежду, что будет сформирована коалиция из шести партий.