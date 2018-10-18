Чт, 18.10.2018
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СЗК подтвердил Вейонису готовность работать в коалиции шести партий

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Представители СЗК министр обороны Раймонд Бергманис, Аугуст Бригманис, Арманд Краузе и Эдгар Таварс после встречи с президентом Раймондом Вейонисом

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом подтвердил ему свою готовность работать в следующем правительстве в коалиции из шести партий.

Председатель правления СЗК Арманд Краузе после встречи сообщил, что партия была ознакомлена с позицией президента по формированию правительства и услышала ясный сигнал о том, что внешнеполитический и оборонный курс Латвии должен оставаться прежним.

По мнению СЗК, о кандидате в премьер-министры должны договориться партии, которые получили больше всего мандатов в 13-м Сейме. Таким образом, СЗК не назвал конкретной партии, которая должна играть основную роль в будущем правительстве.

Краузе выразил надежду, что будет сформирована коалиция из шести партий.

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