СЗК подтвердил Вейонису готовность работать в коалиции шести партий

Председатель правления СЗК Арманд Краузе после встречи сообщил, что партия была ознакомлена с позицией президента по формированию правительства и услышала ясный сигнал о том, что внешнеполитический и оборонный курс Латвии должен оставаться прежним.

По мнению СЗК, о кандидате в премьер-министры должны договориться партии, которые получили больше всего мандатов в 13-м Сейме. Таким образом, СЗК не назвал конкретной партии, которая должна играть основную роль в будущем правительстве.