Telegraph: мягкость к России может довести Италию до изоляции внутри ЕС

Речь идет о возможном продлении санкций против России, которые были введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Санкции включают финансовые ограничения, заморозку активов отдельных лиц, эмбарго на экспорт оружия. Их срок действия истекает в январе, пишет газета.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал санкции против России «экономическим, социальным и культурным безумием» и «абсурдом», которые стоили итальянскому бизнесу «миллиарды евро», говорится в материале.

«Мы рассчитываем на то, что они достаточно умны в Брюсселе, чтобы понять, что перешли все границы и что нужно вернуться к налаживанию отношений между ЕС, Италией и Россией», — сказал Сальвини.

Газета поясняет, что Италия уже долгое время выступает против антироссийских санкций, аргументируя это ущербом для итальянской экономики. Сальвини, которого издание называет «промосковским», также сказал, что высокую цену за санкции заплатили «сотни миллионов граждан и представителей малого и среднего бизнеса» в Италии.

Помимо этого, комментируя учения НАТО на близких к России границах, он добавил, что решать проблемы 2018 года нужно «за столом, а не с танками на границах».

Ранее Сальвини также заявлял, что его коалиция «не боится» использовать право вето в Брюсселе для того, чтобы направить ЕС в сторону отмены санкций против России, передает Gazeta ru.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который на следующей неделе прибудет в Москву, также критиковал санкции ЕС в отношении России, добавляет Daily Telegraph.