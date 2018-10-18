Температурный рекорд 18 октября побит на 12 метеостанциях

Ниже +18 градусов температура была в Курземе, +20 градусов - в Добеле и Даугавпилсе, в центре столицы температура поднялась до +19,4 градуса.

Рекорды максимальной температуры были побиты в Риге, Елгаве, Добеле, Салдусе, Стенде, Колке, Звейниекциемсе, Руиене, Гулбене, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.

18 октября - самая поздняя дата, когда температура воздуха в Латвии достигала +20 градусов. В 1949 году в этот день было +20,3 градуса.