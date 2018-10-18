Чт, 18.10.2018
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Температурный рекорд 18 октября побит на 12 метеостанциях

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Осень в Сигулде

ФОТО: Юлия Баранская, русский TVNET

На большей части территории Латвии в четверг температура воздуха поднялась до +18..+20 градусов, и на 12 метеостанциях побит рекорд тепла для 18 октября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ниже +18 градусов температура была в Курземе, +20 градусов - в Добеле и Даугавпилсе, в центре столицы температура поднялась до +19,4 градуса.

Рекорды максимальной температуры были побиты в Риге, Елгаве, Добеле, Салдусе, Стенде, Колке, Звейниекциемсе, Руиене, Гулбене, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.

18 октября - самая поздняя дата, когда температура воздуха в Латвии достигала +20 градусов. В 1949 году в этот день было +20,3 градуса.

Температура воздуха каждый день побивает рекорды начиная с 11 октября, а с 19 октября синоптики предсказывают похолодание.

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