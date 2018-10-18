Температурный рекорд 18 октября побит на 12 метеостанциях

На большей части территории Латвии в четверг температура воздуха поднялась до +18..+20 градусов, и на 12 метеостанциях побит рекорд тепла для 18 октября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ниже +18 градусов температура была в Курземе, +20 градусов - в Добеле и Даугавпилсе, в центре столицы температура поднялась до +19,4 градуса.
Рекорды максимальной температуры были побиты в Риге, Елгаве, Добеле, Салдусе, Стенде, Колке, Звейниекциемсе, Руиене, Гулбене, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.
18 октября - самая поздняя дата, когда температура воздуха в Латвии достигала +20 градусов. В 1949 году в этот день было +20,3 градуса.
Температура воздуха каждый день побивает рекорды начиная с 11 октября, а с 19 октября синоптики предсказывают похолодание.