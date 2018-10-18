Правозащитники призвали расследовать дело Хашогги под эгидой ООН

Об этом правозащитные организации Amnesty International, Комитет по защите журналистов (CPJ), Human Rights Watch и "Репортеры без границ" заявили на совместной пресс-конференции в четверг, 18 октября. Ведущей следствие Анкаре следует обратиться с соответствующим запросом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, утверждают правозащитники.

Требуется установить всех причастных к подготовке и организации исчезновения журналиста, считают они. Подобное расследование является "лучшей гарантией" того, что Эр-Рияд "не приукрасит историю и не заметет ее под ковер", подчеркнул заместитель директора CPJ Роберт Махони, передает Deutsche Welle.

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.