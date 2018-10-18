Рижское "Динамо" обыграло "Спартак" Даугавиньша

Рижане в самом начале матча заработали численное преимущество, которое не смогли воспользоваться. Несмотря на это на 12-й минуте игры гости вышли вперёд - точным ударом отметился Эмилс Гегерис.

"Динамо" смогло быстро удвоить своё преимущество - спустя минуту, после отличной передачи Линуса Видделя, в полупустые ворота шайбу забросил Мэтью Майоне.

На 6-й минуте второго периода "Спартак" сумел сократить отставание - ворота Гудлевскиса поразил Вячеслав Лещенко. Интрига в матче сохранилась вплоть до заключительного периода, когда Евгений Кулик наказал рижан, играющих в меньшинстве.

После сильного удара Алишаускиса Кларк подставил клюшку и изменил траекторию полёта шайбы, перенаправив её в ворота. Таким образом, рижане сумели добыть столь важную победу и очки в выездном матче.

Латвийский хоккеист "Спартака" Каспарс Даугавиньш провёл на льду 21 минуту и 16 секунд. За это время нападающий не нанёс ни одного удара по воротам соперника и не заработал очков. Для "Спартака" это поражение стало пятым в последних шести матчах.