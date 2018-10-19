Focus: Британия ответит российской «Армате» «Черной ночью»

Великобритания продемонстрировала прототип нового танка «Черная ночь», который должен составить конкуренцию российскому Т-14 «Армата», пишет журнал Focus.
По данным издания, российский танк в настоящее время является самым современным, поэтому другие страны стремятся усовершенствовать свое вооружение.
Как отмечается, Великобритания разрабатывает «Черную ночь» на основе созданного в 1994 году Challenger 2. Предполагается модернизировать 400 таких танков, пишет Focus.
Сообщается, что у новой машины будут улучшены характеристики, необходимые для ведения ночного боя, а также будет установлен комплекс защиты, способный распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты, передает Gazeta ru.
При этом подчеркивается, что новое вооружение для модернизированной «Черной ночи» разрабатывать не планируется, хотя вооружение его прототипа — Challenger 2 — считается устаревшим.