Турецкая полиция ищет останки саудовского журналиста в лесу

По словам полиции, следствие заинтересовалось этими областями после анализа маршрутов, которыми перемещались представители Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве. Именно в этих местах их автомобили останавливались на продолжительное время.

Останки могут находиться в "фермерском доме" или "на вилле", считают в полиции. В полиции также заявили, что поиск следов ДНК в консульстве и резиденции консула был успешным, удалось собрать "много образцов".

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции, передает Deutsche Welle.