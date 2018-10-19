Из латвийских банков утекли миллиарды

Работающие в Латвии и обслуживающие нерезидентов банки разорили портфели своих иностранных клиентов, отбросив большинство из них.

В то же время Комиссия рынка финансов и капитала подчеркивает, что повышенные требования стабильности для нерезидентских банков оправдали себя и создали четкие основания для того, чтобы радикально менять модель бизнеса.