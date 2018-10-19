Пт, 19.10.2018
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Из латвийских банков утекли миллиарды

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ФОТО: Caro/ Scanpix

В общем объеме банковских вкладов доля клиентов из стран СНГ сократилась до 5%, и отсеивание клиентов негативно отразилось в показателях работы кредитных учреждений - упали доходы и капитал, в показателях прибыли появились минусы. 

Прошло более полугода со скандальных событий в финансовом секторе Латвии, изменивших развитие всей отрасли, пишет Dienas Bizness.

Работающие в Латвии и обслуживающие нерезидентов банки разорили портфели своих иностранных клиентов, отбросив большинство из них.

В то же время Комиссия рынка финансов и капитала подчеркивает, что повышенные требования стабильности для нерезидентских банков оправдали себя и создали четкие основания для того, чтобы радикально менять модель бизнеса.

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