В Екатеринбурге вызываем «Яндекс такси». Кстати, запишите совет — если вы вдруг окажетесь в России, смело пользуйтесь этим приложением. Оперативно и цены более, чем приемлемые. Для примера — в Москве мы попали в небольшую пробку, но за поездку на такси длиной в несколько станций метро заплатили всего 140 рублей.

Подъезжает машина. Мы не можем понять, наше ли это такси, потому что номерные знаки полностью черные от грязи — здесь холодно и сыро. Ура, это наше такси! Усаживаемся в салон автомобиля, трогаемся, и буквально через 30 секунд нас останавливает «ДПС-ник» - дорожный полицейский. Оказалось, что наш таксист остановился на полосе общественного транспорта, а это запрещено. Он выходит из салона, о чем-то говорит, и, судя по всему, дает полицейскому взятку. О ее размере мы не спрашиваем, потому что чувствуем себя немного виноватыми в произошедшем.

Это уже не первый опыт нашего общения с представителями правопорядка в России.

Во время нашей поездки от Москвы до Екатеринбурга, в тот момент, когда я накрылась одеялком в надежде вздремнуть под приятный звук стука колес, к нам подошли два полицейских. «Предъявите документы, пожалуйста. Куда едете, в гости? Просто путешествуете? Где ваши миграционные карты? Запрещенные предметы, взрывчатые вещества, оружие не везете?», - очень строго и серьезно, но при этом достаточно вежливо интересуются они у нас.

Мы отвечаем также вежливо, стараясь соблюдать субординацию. Примечательно, что, судя по всему, мы были единственными, у кого полицейские в нашем вагоне проверили документы.

В Екатеринбурге, на Урале, намного холоднее, чем в Москве. Приезжаем в гостиницу, и первое, что я делаю — бегу в душ. Логично, что после 27 часов в пути хочется помыться и немного прийти в себя. Вас удивляет, зачем я об этом пишу? Посмотрите на фотографию.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Уже спустя несколько минут после посещения душа у меня покраснели глаза и щеки, руки и ноги начали покрываться пятнами. Так я узнала, что у меня, видимо, есть аллергия на некий компонент, который местное самоуправление добавляет в воду. До этого я постоянно «била себя в грудь» и при случае всем рассказывала, что у меня никогда в жизни ни на что не было аллергии.

Примечательно, что если загуглить «вода Екатеринбург», первой ссылкой будет статья «Почему в Екатеринбурге такая плохая вода». Девушка на рецепции гостиницы так и сказала: «Да, с водой у нас беда. Я тоже каждый день от этого страдаю». Но все прошло, я жива, хоть и пришлось немного попаниковать. Наверно, стоит купить "Супрастин" от аллергии, но это потом — в Омске, а Сибири. Кстати, там мы будем уже завтра. Наш следующий поезд — через два часа.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET