"Да, этот мужик небезосновательно выглядел бывшим зеком, но не поймите превратно, пару минут сердечного разговора и он пригласил нас с Викторией в гости к себе в Магадан, в следующем году. Цитируя его - там по медведю на каждые 50 квадратных метров, но бояться не надо - природа есть природа, и если ты ее любишь и уважаешь, она тебе плохо не сделает". Здесь холодно и идет небольшой снег. Рассказываем про третий день нашей поездки по Транссибирской магистрали.
Мартиньш:
Мы находимся на Урале. В западном направлении от нас находится Европа, а на востоке - Азия.
Если в Москве, при тепле в 20 градусов, я думал про себя, что основательно перестарался со взятыми с собой зимними перчатками и шапкой, то здесь, в Екатеринбурге, наблюдая за окном первый снег, я понял, что все сделал правильно.
Обещал рассказать оставшиеся воспоминания о вчерашней поездке, поэтому вот они.
Днем снова пошли в вагон-ресторан спокойно поработать и использовать отличную опцию этого вагона - нелегально, но безнаказанно покурить в небольшом туалете. Да, да, плохая привычка, но как-то творческое мышление нужно периодически подпитывать.
Я понял, что в Транссибирском экспрессе коммуникацию искать не надо, она найдется сама. В этот раз при свете дня передо мной извинилась и вежливо заговорила одна колоритная персона. Спросила, нет ли у меня моцика. Ответил, что нет, если не считать холеный мопед "Дельта" в подростковом возрасте, на котором удирал от полиции в родных пенатах и катал местных красавиц. Автора вопроса мой ответ удовлетворил, но через неполные десять минут он вернулся и, в очередной раз извинившись за беспокойство, добавил, что вопрос задал потому, что за соседним столиком со своими друзьями успел придумать мне новую кличку - "байкер".
Здесь, похоже, давать клички модно, потому что в течение суток это у меня уже третья. Благодаря за новую кличку, про себя подумал, что я в своей голове этого человека уже окрестил "Владимирским централом".
Да, этот мужик очень обоснованно выглядел бывшим зеком, но не поймите превратно, пару минут сердечного разговора и он пригласил нас с Викторией в гости к себе в Магадан, в следующем году. Цитируя его - там по медведю на каждые 50 квадратных метров, но бояться не надо - природа есть природа, и если ты ее любишь и уважаешь, она тебе плохо не сделает. Магадан - город на Дальнем Востоке России в Магаданской области на побережье Охотского моря.
Еще мы встретили Руслана, молодой и веселый парнишка, который так сильно хотел с нами сфотографироваться и обещал опубликовать фото в своем "Instagram", что сейчас смотрим и радуемся, что он так и сделал. Хорошо, что он оставил мне название своего аккаунта.
От центра Екатеринбурга до Латвийской улицы нам на такси пришлось ехать примерно пол часа. Знаю, что интересно, поэтому открою, что полчаса в такси обошлись нам в 260 рублей (примерно 3,45 евро).
Сейчас опять сядем на поезд и завтра с утра доберемся до сибирского города Омска, где встретимся с сибирскими латышами. О том, как у нас там идут дела, напишем завтра.
Виктория:
Мы выходим из поезда на станции «Екатеринбург». Новый перрон, новый вокзал. Абсолютно другой воздух, плюс два часа и невероятное количество эмоций, которые очень сложно удержать в голове, и от которых захватывает дух.
В Екатеринбурге вызываем «Яндекс такси». Кстати, запишите совет — если вы вдруг окажетесь в России, смело пользуйтесь этим приложением. Оперативно и цены более, чем приемлемые. Для примера — в Москве мы попали в небольшую пробку, но за поездку на такси длиной в несколько станций метро заплатили всего 140 рублей.
Подъезжает машина. Мы не можем понять, наше ли это такси, потому что номерные знаки полностью черные от грязи — здесь холодно и сыро. Ура, это наше такси! Усаживаемся в салон автомобиля, трогаемся, и буквально через 30 секунд нас останавливает «ДПС-ник» - дорожный полицейский. Оказалось, что наш таксист остановился на полосе общественного транспорта, а это запрещено. Он выходит из салона, о чем-то говорит, и, судя по всему, дает полицейскому взятку. О ее размере мы не спрашиваем, потому что чувствуем себя немного виноватыми в произошедшем.
Это уже не первый опыт нашего общения с представителями правопорядка в России.
Во время нашей поездки от Москвы до Екатеринбурга, в тот момент, когда я накрылась одеялком в надежде вздремнуть под приятный звук стука колес, к нам подошли два полицейских. «Предъявите документы, пожалуйста. Куда едете, в гости? Просто путешествуете? Где ваши миграционные карты? Запрещенные предметы, взрывчатые вещества, оружие не везете?», - очень строго и серьезно, но при этом достаточно вежливо интересуются они у нас.
Мы отвечаем также вежливо, стараясь соблюдать субординацию. Примечательно, что, судя по всему, мы были единственными, у кого полицейские в нашем вагоне проверили документы.
В Екатеринбурге, на Урале, намного холоднее, чем в Москве. Приезжаем в гостиницу, и первое, что я делаю — бегу в душ. Логично, что после 27 часов в пути хочется помыться и немного прийти в себя. Вас удивляет, зачем я об этом пишу? Посмотрите на фотографию.
Уже спустя несколько минут после посещения душа у меня покраснели глаза и щеки, руки и ноги начали покрываться пятнами. Так я узнала, что у меня, видимо, есть аллергия на некий компонент, который местное самоуправление добавляет в воду. До этого я постоянно «била себя в грудь» и при случае всем рассказывала, что у меня никогда в жизни ни на что не было аллергии.
Примечательно, что если загуглить «вода Екатеринбург», первой ссылкой будет статья «Почему в Екатеринбурге такая плохая вода». Девушка на рецепции гостиницы так и сказала: «Да, с водой у нас беда. Я тоже каждый день от этого страдаю». Но все прошло, я жива, хоть и пришлось немного попаниковать. Наверно, стоит купить "Супрастин" от аллергии, но это потом — в Омске, а Сибири. Кстати, там мы будем уже завтра. Наш следующий поезд — через два часа.
В Екатеринбурге мы выбираем нестандартный маршрут — сначала к «памятнику клавиатуре», потом — на улицу Латвийская. В жилой район одного из 14 городов-миллионников России, до которого из центра нужно ехать 30 минут на машине.
Компрессорный район. Это настоящая Россия — с лужами, детскими площадками рядом с машинами с бетоном, невероятно приветливыми и дружелюбными продавщицами в супермаркете «Пятерочка». Именно здесь, на улице Латвийская, в городе с населением около 1,5 миллиона, находится «Уральский компрессорный завод». Говорят, что те самые знаменитые «катюши» выпускались именно здесь.
Возвращаемся в гостиницу, чтобы забрать наши сумки, написать статью, согреться и скоротать время до отправления в Омск. Рядом с отелем — красивый парк и пруд. Женщина с буханкой хлеба останавливает нас фразой: «А помогите, пожалуйста, покормить уток». Беру одну треть буханки «кирпичик» и начинаю кидать пернатым. «Меня тут уже отчитали, что птиц нельзя кормить свежим хлебом. Специально пошла в магазин, попросила вчерашний. Не знаю, в следующий раз, видимо, нужно будет купить специальный корм. А где его взять? Может, на птичьем рынке?», - говорит мне симпатичная, ухоженная женщина. Кормим уток. Она отламывает от буханки, кидает в сторону уток, и говорит птицам: «Вы кушайте, кушайте, только не улетайте от нас, пожалуйста».
Думайте, что хотите, но такие моменты доводят меня до мурашек. Пока от нашей поездки в поезде, разговоров с попутчиками и просто прохожими я получаю большее удовольствие, чем от отдыха на любом курорте мира. Эмоции бьют через край настолько, что я не могу, хоть и пытаюсь, их описать. Сегодня нас ждет новый Транссибирский экспресс. Завтра — Сибирь.
TVNET продолжает путешествие по Транссибирской магистрали. Предыдущие статьи смотри здесь.