Зиле ожидает большей зрелости от партий, участвующих в формировании правительства

Комментируя процесс формирования правительства, он сказал, что ему непонятны сигналы НКП и "KPV LV" о том, что одна из этих партий останется в оппозиции, потому что не может идти против воли избирателей, которые в ходе выборов ясно показали, что хотят видеть в активной политике новые лица.

"Прошло только две недели, и это слишком мало, чтобы сдаться и сказать, что что-то не получается. Нужно найти общие знаменатели и не протягивать так много "красных линий", которые могут завести переговоры о формировании правительства в тупик", - сказал Зиле.