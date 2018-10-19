Клиентам ''ABLV Bank'' выплачено 69% гарантированных возмещений

Она сообщила, что с 3 марта по 15 октября в банке "Citadele" получили гарантированные возмещения 11 013 клиентов "ABLV Bank" или 51% клиентов, имеющих право на гарантированное государством возмещение.

Гарантированные возмещения получили 5676 местных жителей и предприятий, или 68% количества резидентов. Местным клиентам выплачено 43,6 млн евро или 93% от причитающейся суммы.