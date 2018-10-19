Пт, 19.10.2018
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Клиентам ''ABLV Bank'' выплачено 69% гарантированных возмещений

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Клиентам ликвидируемого "ABLV Bank" гарантированных возмещений до сих пор выплачено на 328,66 млн евро, что составляет 69% от суммы, подлежащей выплате, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по корпоративной коммуникации банка "Citadele" Иева Праулиня.

Она сообщила, что с 3 марта по 15 октября в банке "Citadele" получили гарантированные возмещения 11 013 клиентов "ABLV Bank" или 51% клиентов, имеющих право на гарантированное государством возмещение.

Гарантированные возмещения получили 5676 местных жителей и предприятий, или 68% количества резидентов. Местным клиентам выплачено 43,6 млн евро или 93% от причитающейся суммы.

Также гарантированные государством возмещения получили 5337 иностранных клиентов или 40% общего количества клиентов "ABLV Bank". Общая выплаченная им сумма составляет на сегодняшний день 285 млн евро или 66% общей доступной суммы гарантированных возмещений.

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