Норвегия извинилась перед "любовницами нацистов"

Норвегию, которая во время Второй мировой войны была нейтральным государством, армия нацистской Германии оккупировала в апреле 1940 года.

Считается, что во время оккупации в романтических и интимных отношениях с немецкими солдатами состояли до 50 000 норвежских женщин.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер также поощрял рождение детей у норвежек от немецких солдат.

Гиммлер, которого считают правой рукой руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлерса, отдавал предпочтение норвежским женщинам, надеясь, что с их помощью Германии удастся реализовать свою месту о создании доминирующей расы арийцев.

В 1036 году Германия начала проект "Lebensborn" ("Источник жизни") - его целью было создание особых центров, чтобы увеличить рождаемость арийских детей и растить этих детей представителями будущей высшей арийской расы.

В 1941 году центры "Lebensborn" были созданы и в Норвегии, в них родилась большая часть немецко-норвежских детей.

Норвежских женщин, состоявших в отношениях с немецкими солдатами, называли "немецкими девочками", и после войны против этих женщин были направлены различные репрессии, в том числе их обсуждали в государственной измене.

У таких женщин могли отнять гражданские права, из могли задержать или даже выслать из Норвегии в Германию вместе с детьми.

"Молодые норвежки, состоявшие в отношениях с немецкими солдатами, или подозреваемые в таких отношениях, стали жертвами необоснованных действий. Мы считаем, что норвежские учреждения власти нарушили основной принцип, устанавливающий, что ни одного гражданина нельзя судить без суда и следствия", - сообщила в среду премьер-министр Норвегии Эрна Сульберга.

"Для части женщин это была просто юношеская страсть, для части - невинный флирт, а для других - любовь всей жизни, оставившая отпечаток навечно. Сейчас, от лица правительства, я извиняюсь [перед этими женщинами]", - заявила премьер.

Извинения правительства Норвегиии прозвучали, основываясь на сообщении Норвежского центра Холокоста и миноритарных исследований о действиях правительства Норвегии в послевоенные годы.

Со Второй мировой войны минуло уже более 50 лет, поэтому большая часть женщин, которых коснулись неоправданные действия правительства Норвегии, официального извинения не дождалась.

Считается, что у норвежских женщин после отношений с немецкими солдатами в целом родилось от 10 000 до 20 000 детей.