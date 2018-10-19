Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в Instagram

Назарук неожиданно отстраняют от тренировок и отбора на Кубок мира. Формально – из-за поста в «Инстаграме», который, судя по всему, тоже возник не на пустом месте.

«На дровах… Снова и снова. Что за хрень? Ненавижу это ****мо. Добро пожаловать в нашу команду. Я не могу получить другой боб, потому что это я… Отлично, президент! Очень вас люблю», – спортсменка по-английски выразила недовольство своим спортивным инвентарём, обращаясь к президенту федерации бобслея и скелетона России Александру Зубкову.

Как объяснила позже Назарук, у выданного ей боба кривая задняя ось. И она хотела, либо чтобы это исправили, либо чтобы ей дали другой боб. Однако у неё забрали неисправную технику и ничего не стали выдавать взамен, фактически запретив тренироваться. А ведь, согласно рейтингу команды и спортивным результатам, она изначально должна была получить более качественную машину.

Спортсменка удалила развёрнутый пост с описанием проблемы из социальной сети, однако «Лайф» цитирует Полину: «14 октября у нас был выходной, меня отстранили в тот день. 15-е, 16-е, 17-е – три дня я уже не катаюсь. Пытаюсь решить вопрос с регионом, катаюсь, можно сказать, за свой счёт. Мне Москва даёт технику. Я тренировки сборной не пропускаю, ведь это моя работа. Хоть они меня и отстранили, это всё на словах, никакого документального подтверждения этому нет. Я выполняю устав, тренируюсь, это все прекрасно видят, вся команда.

У нас как: Александр Юрьевич Зубков говорит, что всё решают тренеры, а тренеры говорят, что всё решает Александр Юрьевич. По сути, он, как президент федерации, должен следить за работой тренерского штаба, но мне говорят, что с ним нужно согласовывать раздачу техники. Все переносят ответственность друг на друга, и никто ничего не решает. Зубков сказал, что отстранение – это решение тренерского штаба и нужно с ними разговаривать.