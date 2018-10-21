Искусственные развалины в парке Алдара на Саркандаугаве как исторически, так и практически являются уникальным объектом - изначально построенные как частная "безделушка" во дворе у дома, сейчас они доступны для всех местных любителей выпить, а также наркоманов, влюбленных и альпинистов. Я там, понятное дело, был по разным делам, однако под занавес лета отправился просто так - пофотографировать, побродить и исследовать развалины, единственный смысл жизни которых быть развалинами.

Когда одним зимним днем случайно наткнулся на эти развалины, я, честное слово, был уверен, что здесь когда-то сидела принцесса. Мне даже в голову не пришло, что у кого-то могла появиться нужда у себя во дворе построить развалины. Замок - понятное дело, но развалины... Ну, может быть разве что Пабло Эскобару или Майклу Джексону, но эти парни на Саркандаугаве точно не были.

Вот, а инженеру и химику Вдольфу Боингеру такая идея пришла в голову уже в 1989 году. Могу поспорить, что он после приобретения частного дома ходил по своему огромному двору и думал: "Нет, нет, никаких фонтанов или лабиринтов я у себя во дворе строить не буду; построю развалины, вот, что построю. Чтобы все удивлялись и думали, что пару тысяч лет назад здесь был замок". Скорее всего, прямо так не думал, но хотелось бы думать, что думал. Однако хватит уже разбрасываться каламбурами, пора и упомянуть что-то из истории парка Алдара и его развалин.

ФОТО: Olga Tuča

Парк Алдара - охраняемый памятник культуры местного значения, находится он аккурат за пивоварней Aldaris. Спроектирован в конце 19-го века и изначально предусматривался как придомовой сад владельца пивоварни Waldschlößchen. Как сообщает сайт citariga.lv, планировку территории парка Алдара садовник и ландшафтный архитектор Георг Куфалт создавал с 1880 года до Первой мировой войны. В 1880 году эту пивоварню приобрел инженер и химик Адольф Боингер. В 1898 году он построил себе особняк в парке Алдара, где оборудовал большой сад и упомянутые развалины.

В свою очередь в советское время эти развалины облюбовали альпинисты, которые занимались здесь тренировками, а в наши дни это, похоже, больше никому не нужно, потому что как развалины, так и сам парк превратились в дикое, заросшее и чрезвычайно интересное место.

ФОТО: Olga Tuča

Как рассказала слегка выпившая дама с собачкой на поводке, именно рядом с развалинами находятся могилки животных всей округи, поэтому, чтобы я даже и не думал копаться в земле. И ее Джонни найдет последний приют именно здесь.

Впрочем, копаться я уже удачно начал, так как именно тут находится хорошо спрятанный тайник "GeoCatch". Когда дамочке я наконец объяснил, что я не археолог и не расхититель могил, она успокоилась и предложила пойти выпить. Так же любезно я предложение дамочки, конечно, отклонил и попытался пояснить, что у меня нет времени, потому что я все-таки археолог, которому надо работать.

Как уже упоминал, искусственные развалины теперь принадлежат народу. Вокруг горами валяются пивные бутылки и банки, которые свидетельствуют о космическом излучении и ауре, которая присутствует в этом месте и привлекает местных "паломников". Однако это место не чуждо и влюбленным. В тот день, когда я исследовал развалины, я основательно испугался. В частности, когда я уже полчаса напевая и насвистывая исследовал стены и надписи внутри башни, заметил, что в четырех метрах надо мной в нише тихо сидят двое подростков - парень и девушка. Оба испугались и, понятное дело, влюбились друг в друга по уши. Перед тем, как тихо удалиться, я подумал про себя: "Ромео все-таки удалось взобраться на балкон Джульетты".

ФОТО: Olga Tuča