В сентябре сократилось число пассажиров "Ригас сатиксме"
19 октября 2018, 12:40
Рижское муниципальное транспортное предприятие "Ригас сатиксме" в сентябре перевезло 11,4 млн пассажиров, что на 6,3% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 6,5% больше, чем в августе.
В автобусах перевезено 5,367 млн пассажиров, в том числе больше всего - в автобусах 3-го маршрута Даугавгрива-Плявниеки, 668 349 человек.
Троллейбусами в сентябре перевезено 3,392 млн пассажиров, больше всего - троллейбусами 15-го маршрута Кенгарагс-Латвийский университет, 620 908 человек.
В трамваях в сентябре перевезено 2,641 млн пассажиров, в том числе в трамваях 1-го маршрута Иманта-Югла, 1,158 млн человек.