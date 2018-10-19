Пт, 19.10.2018
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В сентябре сократилось число пассажиров "Ригас сатиксме"

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Пассажиры общественного транспорта Риги

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижское муниципальное транспортное предприятие "Ригас сатиксме" в сентябре перевезло 11,4 млн пассажиров, что на 6,3% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 6,5% больше, чем в августе.

В автобусах перевезено 5,367 млн пассажиров, в том числе больше всего - в автобусах 3-го маршрута Даугавгрива-Плявниеки, 668 349 человек.

Троллейбусами в сентябре перевезено 3,392 млн пассажиров, больше всего - троллейбусами 15-го маршрута Кенгарагс-Латвийский университет, 620 908 человек.

В трамваях в сентябре перевезено 2,641 млн пассажиров, в том числе в трамваях 1-го маршрута Иманта-Югла, 1,158 млн человек.

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