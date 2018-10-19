В Керчи прощаются с погибшими в колледже

Сегодня похоронят 18 погибших в керченском колледже. Погибшего жителя села Горностаевка, мусульманина, будут хоронить по мусульманской традиции, без гроба.

Предположительное время церемонии прощания с погибшими составит около 2 часов. Затем траурная процессия пройдет по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.