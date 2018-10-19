Пт, 19.10.2018
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В Керчи прощаются с погибшими в колледже

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ФОТО: AFP / Scanpix

В Керчи в пятницу, 19 октября, проходит прощание с жертвами массового убийства в колледже. Об этом пишет Радио Свобода.

На центральную площадь Керчи вынесли 17 гробов.

Сегодня похоронят 18 погибших в керченском колледже. Погибшего жителя села Горностаевка, мусульманина, будут хоронить по мусульманской традиции, без гроба.

На площади им. Ленина собрались тысячи людей, многие плачут.

Предположительное время церемонии прощания с погибшими составит около 2 часов. Затем траурная процессия пройдет по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.

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