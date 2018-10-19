На месте золитудской трагедии хотят построить жилой дом; жители категорически против

Комиссия Рижской думы по деградированным сооружениям сегодня рассматривала вопрос о содержании многоэтажного здания на ул. Приедайнес, 20, которое находится рядом с территорией обрушившегося супермаркета, где погибли 54 человека.

До этого дом принадлежал ООО "Homburg Zolitude", которое было девелопером всего проекта на ул. Приедайнес, 20 - и обрушившегося торгового центра, и расположенного рядом многоквартирного дома. В июне прошлого года за 3,9 млн евро дом на аукционе приобрел эстонский "Eesti Krediidipank", который был держателем залога на эту собственность. В настоящее время здание принадлежит ООО "Prana Property", и, как показывают данные "Firmas.lv", это дочернее предприятие эстонского "Coop Pank".

Как сообщил руководитель комиссии Олег Бурова, думский департамент собственности получил жалобы жителей микрорайона на неудовлетворительный внешний вид здания. Хотя департамент просил устранить недостатки, владельцы этого не сделали.

Представитель "Prana Property" Рауль Кескюла не отрицал, что декоративная сетка на фасаде здания действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Компания заказала новую сетку, которая будет установлена в ближайшее время.

В то же время он призвал ответственные органы думы активнее сотрудничать с "Prana Property" в решении проблем. Он напомнил, что, хотя 70% идеальных частей объекта принадлежат думе, его обслуживанием занимается только "Prana Property", а именно, самоуправлению принадлежат по этому адресу земля и большая часть стоянки под домом, а эстонской фирме - здание и часть автостоянки. Общая площадь участка составляет 10 065 квадратных метров.

Также Кескюла сообщил, что "Coop Pank" планирует достроить этот многоэтажный дом до конца. "Мы начали переговоры с Рижской думой по этой идее, но неясностей еще много, хотя мы видим в этом месте три проекта - многоэтажный жилой дом, подземную автостоянку и благоустроенный парк", - сказал представитель "Prana Property", добавив, что в парке будет обязательно сохранен мемориал жертвам золитудской трагедии.

Буров на это ответил, что департамент собственности предложил провести раздел собственности и Рижская дума уже ранее отклонила идею эстонских предпринимателей. Дума хочет провести раздел так, чтобы территория вокруг здания была минимальной, что позволит ей перенять остальную территорию в свое ведение, построить мемориал и ликвидировать подземную парковку.

"Мы ни в коем случае не согласимся сохранить автостоянку. Это наше мнение и мнение всех рижан. Я не вижу там никакой возможности коммерческой деятельности, никакого бизнеса. Я лично считаю, что там должно быть только место памяти", - сказал Буров.